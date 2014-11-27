У Миколаєві п'яний водій збив даішника і врізався в патрульний автомобіль

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ області, аварія сталася ввечері 26 листопада при оформленні ДТП на пр. Героїв Сталінграда.

Так, близько 20 години інспектори роти ДПС із обслуговування м. Миколаїв отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася за участю трьох автомобілів, - Mercedes-Benz Gl 450, BMW 528I і DAF 95XF430, в якій ніхто не постраждав. Правоохоронці виїхали на місце. Ділянку дороги, де сталося ДТП, працівники ДАІ обгородили сигнальними конусами, виставили вказівні й попереджувальні дорожні знаки, в тому числі й інформаційне табло «Увага! Оформлення ДТП!», а на патрульному автомобілі ВАЗ-2110 були включені проблискові маячки синього кольору.

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Проте, ігноруючи Правила дорожнього руху, нетверезий водій автомобіля ЗАЗ-110247, рухаючись від вул. Гайдара у бік вул. Ульянових, скоїв наїзд на інспектора ДПС.

"Після наїзду на працівника ДАІ, ЗАЗ-110247 продовжив рух і зіткнувся з припаркованим у лівій смузі з включеними проблисковими маячками патрульним автомобілем, який від удару врізався в напівпричіп Rohr, що стояв попереду в складі з вантажним автомобілем DAF 95XF430", - сказано в повідомленні.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди міліціонера з травмами було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.

Водій ЗАЗ-110247 для встановлення факту сп'яніння був доставлений до Миколаївського обласного наркологічного диспансеру, де проведена експертиза підтвердила наявність в організмі алкоголю (1,75 проміле, при допустимій нормі 0,2).

Ведеться слідство, процесуальне керівництво за цим фактом здійснює прокуратура Миколаєва.