"Це що, посольство Росії?": соцмережі обурило "російське" кафе в центрі Маріуполя

Він також зазначив, що в закладі сталася сварка між проросійськи налаштованими відвідувачами.

Користувачів мережі обурило кафе з назвою "Москва" в центрі Маріуполя Донецької області.

Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook розмістив правозахисник Олександр Синілов.

"Вчора побачив, коли був у секторі «М» ... Це що, посольство Росії-Москви в центрі, майже в центрі Маріуполя, а за столиками сидять його постійні відвідувачі, так сказати любителі «мАсквы»? Чи це громадська приймальня Саші Захарченка, ватажка «...» недо/республіки?" - написав він.

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Синілов зазначив, що місцевий персонал "дуже боляче зробив україномовній людині", за законне зауваження, щоб припинили сварку в приміщенні між проросійськи налаштованими відвідувачами.

Раніше в Інституті раку розгорівся скандал через відмову лікаря лікувати АТОшника.