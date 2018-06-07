"Убивав на Сході братній народ": в Інституті раку розгорівся скандал через відмову медика лікувати АТОшника (відео)

Жінка стверджує, що хотіла пояснити відсутність пільг для лікування бійців від раку.

Скандал у Національному інституті раку. Лікарка закладу відмовилась лікувати хворого на рак учасника АТО через те, що на він, за її словами, "вбивав на Сході братній народ".

Про особливе ставлення до себе український захисник спочатку написав у соцмережі. Новина вмить обурила тисячі українців, йдеться у сюжеті ТСН.

Військового звати Віталій. Нині він бореться за своє життя. У хлопця діагностували пухлину лімфатичної системи.

"Я втратив вагу – на 10 кілограмів, і дуже тяжко було продовжувати. Я звільнився і через буквально 4 місяці в мене все таки виявили", - розповідає Віталій.

Він один з тих військових, які першими у 2014-му захищали Схід України від росіян та сепаратистів. Зокрема, його Кропивницький полк спецпризначення звільняв Слов'янськ. На новій війні за власне здоров'я - поки без перемог.

Читайте такожУ Дніпрі в лікарні помер військовий, який врятував під час артобстрілу на Донбасі свою доньку (фото, відео)

"Ти що думав, що ти в АТО пішов і тобі буде все безкоштовно?! Які пільги можуть бути?! Якби ви там стріляли в талібів, як афганці, а так ви вбивали братський народ. Ще раз вона це повторила", - цитує лікарку Національного інституту раку у Києві Віталій.

Сюди його направили для консультації. Каже, очікував усього, але точно не таких заяв. Додому повернувся ні з чим.

"Цей запис собі на сторінку додав і дописав коментар свій: "А мені в Інституті раку сказали те і те, що я убивав братський народ", - каже боєць.

Історія Віталія вмить розлетілася та обурила українців. Під загрозою репутація усього інституту. Хоча лікар Галина Губарєва клянеться - не хотіла образити військового, він її просто не так зрозумів.

"Мені ніколи займатися політикою. Я ніяка не сепаратистка, я не винувата в тому, що мої батьки народилися на Донеччині і мене там народили", - виправдовується медик.

Лікар каже, у лікуванні не відмовляла, а намагалася пояснити, що для хворих на рак ветеранів АТО дійсно не передбачено пільг. Тому і порадила шукати спонсорів для операції.

"Тут фразу, яку він наводив про те, що "вбиваєте мирний народ Донбасу" - ні, цього не було", - стверджує Губарєва.

Хоча напередодні під час телефонної розмови з Кропивницьким виданням CBN пані Ганна фактично підтвердила слова Віталія.

"Держава не турбується про них, їх просто посилають туди і все. А потім вони ще будуть винні так само, як афганці. Навіщо туди йшли і стріляли невідомо в кого - в своїх. Ось так я сказала", - такий запис розмови з лікаркою має видання.

Керівництво інституту наполягає - думка окремої колеги не є думкою усього закладу. Там вже зв'язалися з Віталієм і попросили вибачення. Мало того, в нього є шанс одужати. Йому потрібна трансплантація кісткового мозку. У закладі дійсно підтверджують - пільг для АТОшників немає.

Після службової перевірки лікаря Губарєву сьогодні звільнили з посади.