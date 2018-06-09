Представника ООН не допустили до моніторингу в’язниць у Криму

Спецдоповідач зауважив, що знає про факти порушення прав ув'язнених на території півострова, зокрема, що велику кількість осіб етапують з Криму на територію Росії.

Спеціального доповідача ООН із протидії тортурам Нільса Мельцера не допустили до моніторингу місць несвободи в анексованому Росією Криму.

Про це повідомив Мельцер повідомив 8 червня в Києві, передає "Радіо Свобода".

За словами спецдоповідача ООН, він не зміг відвідати окупований Росією Крим, оскільки російська влада поставила йому умову, щоб візит відбувався у рамках «процедур, передбачених для офіційного відвідування національної території РФ».

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При цьому Мельцер зауважив, що знає про факти порушення прав ув'язнених на території півострова, зокрема, що велику кількість осіб етапують з Криму на територію Росії.

Він повідомив, що зустрівся з багатьма жертвами тортур і жорстокого поводження з боку російських силовиків, які залишили півострів.

Також повідомлялося, що спецдоповідач ООН поспілкувався з чотирма українськими заручниками у Донецьку під наглядом бойовиків.