В Одесі викрали "кота Жванецького": поліція вже шукає скульптуру

Скульптуру було встановлено на будівлі Всесвітнього клубу одеситів, президентом якого є артист.

В Одесі поліція почала розслідування за фактом крадіжки скульптури кота, що належить сатирикові Михайлу Жванецькому.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, правоохоронці встановлюють обставини викрадення скульптури з будівлі в центрі міста - на вулиці Маразліївській.

Читайте такожПостраждалому від нападу автомайданівцю Устименку нададуть держохорону

«Сьогодні до Приморського відділу поліції Одеси надійшло повідомлення про те, що невідомі особи викрали скульптуру «Кота Моріса», яку було встановлено на підвіконні будинку Всесвітнього клубу одеситів», - зазначили в главку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння правопорушення для притягнення їх до відповідальності.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси з будівлі Всесвітнього клубу одеситів на вулиці Маразліївській невідомі відірвали і викрали скульптуру кота Моріса, що належить сатирикові Михайлу Жванецькому, який є президентом зазначеного клубу. Композиція становила фігуру кота, що лежить на портфелі господаря. Виконано приблизно в натуральну величину.

Статуетку виготовили для Жванецького з нагоди його дня народження, але встановили на фасаді 10 квітня, оскільки для монтажу потрібні відповідні погодні умови. Сатирикові презентували скульптуру в його день народження. Моріса з портфелем було встановлено в рамках «Громадського бюджету» за рахунок бюджету міста.