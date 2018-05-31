В Одесі судитимуть підозрюваного, який насмерть збив пішоходів під час незаконних гонок

21-річного одесита обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.

В Одесі прокуратура завершила розслідування щодо підозрюваного в скоєнні ДТП під час незаконних гонок, що призвело до загибелі двох пішоходів.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Одеської області, 29 травня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 21-річного жителя Одеси, підозрюваного в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.

Встановлено, що вночі 11 березня під час руху по вул. Балківській автомобіль Toyota Camry на швидкості при занесенні виїхав за межі проїжджої частини і скоїв наїзд на двох пішоходів.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди пішоходи - чоловік і жінка померли на місці від отриманих травм.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей") здійснювали слідчі Головного управління Нацполіціі в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 11 березня близько 2.00 водій Toyota Camry, що рухалася з боку Центрального автовокзалу, скоїв наїзд на двох пішоходів. За даними активістів, ДТП сталася під час незаконних нічних гонок.

16 березня Приморський районний суд Одеси заарештував підозрюваного без права внесення застави, а в травні змінив запобіжний захід на домашній арешт.