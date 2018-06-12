ЗНО з фізики-2018: оприлюднені правильні відповіді (документ)
11:04, 12 червня 2018Суспільство
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Результати тестування з фізики будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 21 червня.
Для участі в тестуванні з фізики зареєструвалося 23,4 тис. випускників / вчасно
Предметна професійна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з фізики.
Відповіді опубліковані на офіційному сайті УЦОЯО.
Також повідомляється, що засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за визначенням порогу «склав / не склав» з фізики відбудеться до 20 червня. Результати тестування з цього предмету будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 21 червня.
Як повідомляв УНІАН, для участі в тестуванні з фізики зареєструвалося 23,4 тис. випускників.
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