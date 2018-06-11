Сьогодні абітурієнти здаватимуть ЗНО з фізики

Результати тестування повідомлять до 21 червня.

У понеділок, 11 червня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з фізики. Для участі в тестуванні зареєструвалося 23,4 тис. випускників.

Про це повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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Робота з фізики налічує 38 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (24 завдання), на встановлення відповідності («логічні пари) (4 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (10 завдань).

Результати тестування повідомлять до 21 червня.

Учасникам ЗНО потрібно мати при собі запрошення-перепустку, сертифікат ЗНО та документ, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.

Як повідомляв УНІАН, абітурієнти та їх батьки масово скаржаться на якість аудіювання на ЗНО з англійської мови.