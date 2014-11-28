Порошенко нагородив посмертно трьох іноземців, що загинули на Майдані

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідний документ Порошенко підписав під час зустрічі з батьками Михайла Жизневського, яким передав нагороду їх сина.

Глава держави подякував родині за те, що виховали героя, пам'ять про якого назавжди залишиться в серцях українців.

«Ваш син дійсно герой. Він віддав найцінніше – своє життя. І віддав його не тільки за свободу України, але і за те, щоб була демократія і свобода в усій Європі і в усьому світі», – зазначив президент.

Читайте такожПорошенко нагородив понад 170 учасників АТОВ свою чергу мати Жизневського розповіла, що в Білорусі її сина вважають «бандитом і нацистом», додавши, що на могилі загиблого героя невідомі постійно зривають український прапор. Вона висловила сподівання, що звання Героя України дозволить змінити ставлення до її сина.

Порошенко нагадав, що для загиблих героїв Революції гідності було започатковано нагороду – орден Героїв Небесної сотні. Президент зазначив, що робить все можливе для того, щоб Жизневський отримав звання Героя України, однак зараз закон не дозволяє вручати цю нагороду іноземцям, і потрібне відповідне рішення Верховної Ради. Глава держави висловив сподівання, що парламент ухвалить необхідні зміни в законодавство.