Перша річниця Євромайдану: як починалася революція

Вже ввечері 21 листопада на Майдані в Києві зібралися близько 1500 людей, до протестувальників долучилися й деякі політичні лідери. Цього ж дня Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення масових акцій у центрі Києва до 7 січня 2014 року.

Акції відбулися також в Івано-Франківську, Донецьку, Хмельницькому, Львові, Ужгороді, Луцьку.

Паралельно у соцмережах та ЗМІ на означення протестів поширилися слово і хештег "Євромайдан".

Мітинг тривав і наступного дня. Увечері під час спроби встановити намети сталися сутички між активістами та міліцією. 23 листопада міліція також намагалася відтіснити мітингувальників з площі, обґрунтовуючи це необхідністю встановлення ялинки, яка пізніше стала одним з важливих символів Євромайдану.

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24 листопада відбулися перші масові мітинги в Києві (100 тисяч учасників) та Львові (біля 20 тисяч). Також у ці дні протести тривали в Луганську, Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, Одесі, Черкасах та інших містах. Подекуди мітинги були розігнані силовиками.

26 листопада до протестів організовано долучилися студенти КНУ імені Тараса Шевченка та Києво-Могилянської академії. В наступні дні відбулися попереджувальний та загальний студентський страйки.

На наступний після завершення Вільнюського саміту день, 30 листопада близько 4-ї години ранку "Беркут" почав розгін протестувальників, під час якого постраждало багато учасників. Багато випадків неправомірного застосування сили співробітниками спецзагону МВС були зафіксовані журналістами й учасниками протестів.

Вже невдовзі на Михайлівській площі почали збиратися обурені розгоном громадяни, кількість яких значно перевищила кількість першопочаткових учасників Євромайдану.

Народне Віче в Києві 1 грудня зібрало, за різними оцінками, від 500 тисяч до 1 мільйона людей. Почалася революція.