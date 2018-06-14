Оприлюднено правильні відповіді до тесту ЗНО з хімії
16:35, 14 червня 2018Суспільство
876 0
Результати ЗНО з хімії з'являться на інформаційних сторінках учасників до 21 червня.
Оприлюднено правильні відповіді на ЗНО з хімії / фото УНІАН
Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді на тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.
Правильні відповіді опубліковано на офіційному сайті УЦОЯО.
Засідання експертної комісії з визначення порога «склав/не склав» з хімії відбудеться до 20 червня. Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 21 червня.
Відповіді ЗНО з хімії
Як повідомляв УНІАН, у цьому році навколо ЗНО з англійської мови розгорівся скандал через погану якість звуку під час аудіювання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter