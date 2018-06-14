Оприлюднено правильні відповіді до тесту ЗНО з хімії

16:35, 14 червня 2018
Суспільство
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Оприлюднено правильні відповіді на ЗНО з хімії / фото УНІАН

Правильні відповіді опубліковано на офіційному сайті УЦОЯО.

Засідання експертної комісії з визначення порога «склав/не склав» з хімії відбудеться до 20 червня. Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 21 червня.

Відповіді ЗНО з хімії

Як повідомляв УНІАН, у цьому році навколо ЗНО з англійської мови розгорівся скандал через погану якість звуку під час аудіювання.

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