Оприлюднено правильні відповіді до тесту ЗНО з хімії

Результати ЗНО з хімії з'являться на інформаційних сторінках учасників до 21 червня.

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді на тест зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.

Правильні відповіді опубліковано на офіційному сайті УЦОЯО.

Засідання експертної комісії з визначення порога «склав/не склав» з хімії відбудеться до 20 червня. Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 21 червня.

Відповіді ЗНО з хімії Відповіді ЗНО з хімії

Як повідомляв УНІАН, у цьому році навколо ЗНО з англійської мови розгорівся скандал через погану якість звуку під час аудіювання.