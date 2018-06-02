"Читаючий ганчірку жував": абітурієнти та їх батьки масово скаржаться на якість аудіювання на ЗНО з англійської мови

За словами батьків, коли випускникам включили пробний запис для підтвердження якості аудіювання, звук був нормальний і абітурієнти позначили це у бланку ЗНО. А вже при прослуховуванні запису з завданнями, чути було погано.

Абітурієнти, які вчора здавали ЗНО з англійської мови, та їх батьки масово скаржаться на якість цьогорічного нововведення - аудіювання.

Про це вони пишуть у соцмережах. За словами абітурієнтів, на записі було чутно дихання диктора та інші сторонні шуми, а сам текст звучав так, ніби диктор "повний рот їжі мав".

При цьому, за словами батьків, коли випускникам включили пробний запис для підтвердження якості аудіювання, звук був нормальний і абітурієнти позначили це у бланку ЗНО. А вже при прослуховуванні запису з завданнями, чути було погано. Батьки скаржаться, що через це діти виходили з тестування у розпачі та зі сльозами на очах.

Також абітурієнти помітили помилку в одному з завдань, коли слово "attractions" було написано з однією літерою t.

Як повідомляв УНІАН, вчора абітурієнти складали зовнішнє незалежне тестування з англійської мови. Правильні відповіді до тесту вже опубліковані.