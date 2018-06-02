"Читаючий ганчірку жував": абітурієнти та їх батьки масово скаржаться на якість аудіювання на ЗНО з англійської мови

10:34, 02 червня 2018
Суспільство
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Абітурієнти масово скаржаться на якість аудіюваня на ЗНО з англійської мови / фото УНІАН

Про це вони пишуть у соцмережах. За словами абітурієнтів, на записі було чутно дихання диктора та інші сторонні шуми, а сам текст звучав так, ніби диктор "повний рот їжі мав".

При цьому, за словами батьків, коли випускникам включили пробний запис для підтвердження якості аудіювання, звук був нормальний і абітурієнти позначили це у бланку ЗНО. А вже при прослуховуванні запису з завданнями, чути було погано. Батьки скаржаться, що через це діти виходили з тестування у розпачі та зі сльозами на очах.

Також абітурієнти помітили помилку в одному з завдань, коли слово "attractions" було написано з однією літерою t.

Як повідомляв УНІАН, вчора абітурієнти складали зовнішнє незалежне тестування з англійської мови. Правильні відповіді до тесту вже опубліковані.

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Теги: #ЗНО