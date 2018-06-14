ЗНО-2018: українську мову "провалили" 14% абітурієнтів, математику - 19%

Результати з'являться на інформаційних сторінках абітурієнтів 15 червня.

Сьогодні відбулося перше засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав».Було визначено пороговий бал «склав/не склав» для тестів з української мови і літератури, математики, біології, а також англійської, німецької, французької та іспанської мов.

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За даними УЦОЯО, подолати прохідний бар'єр ЗНО з української мови вдалося 86% абітурієнтів, з математики - 81%. Найуспішніше випускники склали ЗНО з біології: 92% учасників подолали бар'єр «склав/не склав».

Англійську мову успішно склали 87%; німецьку - 82 %; французьку - 86%; іспанську 88%.

Дізнатися свої результати в балах абітурієнти зможуть вже завтра, 15 червня, на своїх інформаційних сторінках.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні УЦОЯО оприлюднив відповіді до тесту ЗНО з хімії.