Аеропорт "Київ" відновив роботу після аварії літака

Літак при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.

Аеропорт "Київ" імені Сікорського ("Жуляни") у четвер, 14 червня, о 23:35 відновив свою роботу після інциденту з виїздом пасажирського літака за межі злітної смуги.

Про це повідомляється на офіційній сторінці аеропорту у Facebook.

"Аеропорт "Київ" відновив роботу о 23:35. Слідкуйте за статусом рейсів", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 14 червня о 20:40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу столичного аеропорту. На борту перебувало 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав.