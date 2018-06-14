В "Жулянах" літак викотився за злітно-посадкову смугу: аеропорт зачинили (фото)

Адміністрацією прийнято рішення про закриття аеропорту «Київ» на 5 годин до 1:00 15 червня.

Сьогодні, 14 червня о 20:40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу столичного аеропорту імені Сікорського (Жуляни).

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Як повідомляє прес-служба летовища, на борту перебувало 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Всі пасажири були евакуйовані і знаходяться в Терміналі в залі прильоту.

На місці працює аварійно-рятувальна бригада. Екіпаж і фахівці аеропорту очікують авіаційних експертів і представників авіакомпанії.

«Прийнято рішення про закриття аеропорту «Київ» на 5 годин до 1:00 15 червня», – йдеться в повідомленні.

«Близько 21.00 у аеропорту Жуляни (Київ) здійснив аварійну посадку чартер Анталія-Київ. Компанія Bravo. Виключно зусиллями екіпажу ми залишилися Живі. Представника авіакомпанії немає. Всі чекають у багжному відділенні...», – пише на своїй сторінці у Facebook очевидець Юрій Дубенець. За його словами, у літака "відвалилося або тріснуло одне крило".

Авіакомпанія Bravo Airways поки ніяк не прокоментувала інцидент.