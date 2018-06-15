ЗНО-2018: встановлено мінімальний результат для участі у вступній кампанії

Прохідні бали цього року менші, ніж минулого - на один бал для усіх названих дисциплін, окрім іноземної мови. Для цього предмету прохідний рівень зріс на 5 балів.

Експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила прохідний поріг для тесту зовнішнього незалежного оцінювання. Йдеться про чотири дисципліни: математику, українську мову, іноземні мови та біологію.

Про це пише Новое время.

Для вступу до вишу необхідно набрати мінімальну кількість балів. У цьому році для математики встановили поріг 10 балів, для української мови - 23, для іноземних мов - 19 балів, для біології - 22.

Прохідні бали цього року менші, ніж минулого - на один бал для усіх названих дисциплін, окрім іноземної мови. Для цього предмету прохідний рівень зріс на 5 балів.

Експерт з розвитку освіти Наталія Чуприна пояснила, що прохідний бал з кожного предмета залежить від результатів усіх учнів. І чим загальний бал з певного предмету вищий, тим якіснішим є рівень, який показали діти під час тестування. Експерт підтвердила, що помилки у тестуванні з англійської мови справді були.

Однак прохідний поріг з англійської мови цього року вищий на п’ять балів, ніж у минулому.

До складу експертної комісії увійшли працівники Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, Українського і регіональних центрів оцінювання якості освіти, закладів освіти та інших установ і організацій.

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Першим розглядали поріг "склав/не склав" для математики.

Представник студентства, президент Української асоціації студентів Лідія Фесенко вважає, що прохідний бал з математики мав бути вищим.

“Поріг у 10 балів - це базові знання, якими має володіти кожна людина. І це об'єктивно. Не забуваймо, що це підготовка до закладів вищої освіти. Втрата студентів не занадто велика. У вищих закладах освіти точаться дискусії щодо зменшення викладацького та студентського складу, тому що наразі кількість не виграє. І це видно по тому, на якому рівні знаходяться наші заклади освіти”, - зазначила Фесенко.

Між тестуванням з математики та української мови був усього один день перерви.

І це могло позначитися на результатах учнів, адже вони не встигли відпочити. Директор Роменьскої спеціалізованої школи Валентина Суд’їна впевнена, що між тестуваннями дуже малі проміжки. До того ж, у один день перерви відбувся останній дзвоник, наголосила вона.

“Діти просто не встигли перелаштуватися з одного тестування на інше. Міносвіти рекомендує при проведенні державної підсумкової атестації паузу між випробуваннями ставити не менше 2-3 днів”, - сказала педагог.

Точилася дискусія і навколо тестування з англійської мови.

Члени експертної комісії згадали обурення деяких випускників з приводу аудіювання. Голова комісії, директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій запевнив, що учні, які отримали високий бал з аудіювання, були успішними і в інших видах тестів. А місце в аудиторії, де сидів учень, не впливало на якість звуку, який чули абітурієнти.

Українські випускники здавали цього року ЗНО не лише з англійської мови. Рівень знань показували також з німецької, французької, іспанської мов. Але для всіх встановили єдиний поріг - 19 балів. Одноголосно члени комісії проголосували лише за одну дисципліну - біологію.

Поріг "склав / не склав" з історії України, географії, фізики та хімії визначать наступної середи - 20 червня.