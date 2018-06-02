ЗНО з англійської мови-2018: оприлюднено правильні відповіді на тест

Результати тестування будуть відомі до 15 червня.

Український центр якості освіти оприлюднив правильні відповіді до тесту зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, яке вчора складали абітурієнти.

Відповіді опубліковані на сайті УЦЯО.

Читайте такожУ ЗНО з іноземних мов взяли участь майже 3 тисячі абітурієнтів

Засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з англійської мови відбудеться до 14 червня.

Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковано відповіді на ЗНО з інших іноземних мов: іспанської, французької та німецької.