ЗНО з англійської мови-2018: оприлюднено правильні відповіді на тест
09:19, 02 червня 2018Суспільство
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Результати тестування будуть відомі до 15 червня.
Оприлюднено відповіді на ЗНО з англійської мови / фото УНІАН
Український центр якості освіти оприлюднив правильні відповіді до тесту зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови, яке вчора складали абітурієнти.
Відповіді опубліковані на сайті УЦЯО.
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Засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з англійської мови відбудеться до 14 червня.
Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.
Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковано відповіді на ЗНО з інших іноземних мов: іспанської, французької та німецької.
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