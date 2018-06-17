«КиївПрайд 2018»: поліція відтіснила з маршруту ЛГБТ-ходи групу провокаторів

Молодих людей, що спробували зірвати парад, не стали затримувати на місці.

На ході Маршу рівності в Києві група молодих людей спробувала зупинити його поступ. Поліція відтягла провокаторів з маршруту ходи.

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Про інцидент повідомив кореспондент УНІАН Ірина Шевченко.

«Тільки що семеро молодиків влаштували невеличку провокацію. Зчепившись ліктями, вбігли прямо перед першою колоною з криками "стоп-парад". Поліція їх відтягла. Парад триває», – зазначила вона в Facebook.

При цьому, провокаторів, судячи з усього, не стали затримувати.

«Тепер вони йдуть уздовж колони, обговорюючи дії копів, мовляв, " кого ви захищаєте...", – уклала вона.

Зазначається, що в подальшому невідомі, які були помічені з прапором "Християнської держави", знову кинулися до голови колони, але поліція знову завадила їм.

Нагадаємо, сьогодні в Києві проводиться Марш рівності "КиївПрайд». За попередніми даними, у заході мають взяти участь близько п'яти тисяч осіб, серед яких не тільки представники ЛГБТ-спільноти, але й дипломати, правозахисники і звичайні громадяни.

Противники Маршу рівності, серед яких - націоналісти і релігійні активісти, з ранку 17 червня проводять власну акцію протесту. Зранку між противниками ходи і поліцією сталася сутичка, затримано 57 осіб.