ООН: у зоні бойових дій на Донбасі залишаються понад 5 мільйонів осіб
В міжнародній організації повідомляють, що понад 545 тисяч українців стали біженцями й знайшли прихисток у сусідніх країнах.
У зоні бойових дій на сході України залишаються близько 5 млн 200 тис. людей.
Як повідомляє Радіо Свобода, про це йдеться у звіті Офісу ООН з координації гуманітарних зусиль.
Кількість внутрішньо переміщених осіб фахівці міжнародної організації оцінюють у 490 тис. 46 людей, ще 545 тис. 613 знайшли прихисток у сусідніх країнах.
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«Люди з хронічними і психічними хворобами, люди з обмеженими можливостями, люди старшого віку та діти-сироти особливо потребують негайного захисту, їжі і турботи про здоров’я», – відзначають автори звіту і наголошують, що державні установи в районі конфлікту і поблизу нього не можуть діяти повноцінно.
Станом на 25 листопада, за даними ООН, внаслідок конфлікту на сході України загинули 4 тис. 356 чоловік, ще 10 тис. 16 були поранені.