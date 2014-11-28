За час конфлікту на Донбасі загинули 4356 осіб - ООН

23:53, 28 листопада 2014
Політика
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З початку конфлікту в Україні за станом на 25 листопада загинули 4 тис. 356 осіб.

/ show.7ya.ru

Такі дані оприлюднила ООН у своєму "Твітері" 

"ООН: на 25 листопада число убитих на сході України склало 4 356 осіб (включаючи 298 жертв катастрофи Боїнга), поранених - 10 016 осіб", - йдеться в повідомленні.

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