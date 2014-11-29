З початку анексії Криму викрали понад 20 кримських татар
19:58, 29 листопада 2014Суспільство
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Якщо з початку окупації Криму переслідувань зазнавали переважно проукраїнські активісти, то зараз фіксують посилення тиску на кримських татар.
У Криму фіксують порушення прав людини / Фото УНІАН
Починаючи з кінця лютого громадські активісти зафіксували 103 порушення громадянських і політичних прав, 70 утисків прав корінних народів, 65 раз кримчан обмежували в культурних та релігійних правах, йдеться в програмі "Крим.Реалії" на телеканалі 24.
Кримські переселенці та активісти створили інтерактивну карту з позначенням усіх порушень прав людини в окупованому Криму.
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Якщо з початку окупації Криму переслідувань зазнавали переважно проукраїнські активісти, то зараз фіксують посилення тиску на кримських татар.
Так, з початку анексії було викрадено 21 представника корінного народу Криму. Частина з них загинули.
Відео телеканал 24
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