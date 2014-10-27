Аксьонов дозволив кримчанам не повертати кредити українським банкам
Окупаційний "губернатор" Криму Сергій Аксьонов вважає, що українські банки не мають права вимагати жодних виплат від кримчан.
Про це пише "Сегодня".
"Останнім часом люди звертаються до нас з тим, що представники українських банків дзвонять або надсилають повідомлення з вимогою повернути гроші за кредитами. Іноді в цих вимогах навіть лунають реальні погрози. У зв'язку з цим я звертаюся до кримчан: українські банки не мають морального права вимагати жодних виплат. Нам необхідно виробити механізм, згідно з яким буде здійснюватися повернення грошових коштів відповідним банкам, але на даний момент кримчанам ніякі гроші повертати не потрібно", - заявив Сергій Аксьонов.
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Він також доручив кримській прокуратурі тримати на контролі звернення кримчан, пов'язані з вимаганням грошей представниками українських банків.