Аксьонов дозволив кримчанам не повертати кредити українським банкам

Про це пише "Сегодня".

"Останнім часом люди звертаються до нас з тим, що представники українських банків дзвонять або надсилають повідомлення з вимогою повернути гроші за кредитами. Іноді в цих вимогах навіть лунають реальні погрози. У зв'язку з цим я звертаюся до кримчан: українські банки не мають морального права вимагати жодних виплат. Нам необхідно виробити механізм, згідно з яким буде здійснюватися повернення грошових коштів відповідним банкам, але на даний момент кримчанам ніякі гроші повертати не потрібно", - заявив Сергій Аксьонов.

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Він також доручив кримській прокуратурі тримати на контролі звернення кримчан, пов'язані з вимаганням грошей представниками українських банків.