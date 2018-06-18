Вихідні у червні: українці відпочиватимуть чотири дні поспіль

У передсвятковий день, 27 червня, робочий день скорочено на годину.

Українці будуть відпочивати чотири дні поспіль - з 28 червня по 1 липня.

Таку рекомендацію ухвалив Кабінет міністрів, йдеться на урядовому порталі.

У цьому році День Конституції, 28 червня, припадає на четвер. Також уряд рекомендував перенести робочий день з п'ятниці, 29 червня, на попередню суботу, 23 червня.

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Так, українці не працюватимуть:

28 червня - у День Конституції;

29 червня - робочий день перенесуть 23 червня, суботу;

30 червня - субота;

1 липня - неділя.

Також повідомляється у передсвятковий день 27 червня робочий день скорочено на годину.

Як повідомляв УНІАН, українців влітку знову чекають довгі вихідні: чотири поспіль наприкінці червня та три - в кінці серпня.