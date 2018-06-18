Вихідні у червні: українці відпочиватимуть чотири дні поспіль
18:32, 18 червня 2018Суспільство
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У передсвятковий день, 27 червня, робочий день скорочено на годину.
Українці знову матимуть довгі вихідні / фото УНІАН
Українці будуть відпочивати чотири дні поспіль - з 28 червня по 1 липня.
Таку рекомендацію ухвалив Кабінет міністрів, йдеться на урядовому порталі.
У цьому році День Конституції, 28 червня, припадає на четвер. Також уряд рекомендував перенести робочий день з п'ятниці, 29 червня, на попередню суботу, 23 червня.
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Так, українці не працюватимуть:
28 червня - у День Конституції;
29 червня - робочий день перенесуть 23 червня, суботу;
30 червня - субота;
1 липня - неділя.
Також повідомляється у передсвятковий день 27 червня робочий день скорочено на годину.
Як повідомляв УНІАН, українців влітку знову чекають довгі вихідні: чотири поспіль наприкінці червня та три - в кінці серпня.
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