На віче на Майдані вимагали від Порошенка звільнити генпрокурора Ярему

Як передає "Українська правда", за словами журналіста, блогера Сергія Іванова, громадськість обурює той факт, що з рахунків колишнього голови Нацбанку Сергія Арбузова та його дружини був знятий арешт.

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Серед інших головних претензій до Віталія Яреми, названих у ході акції - невиконання закону про очищення влади і затягування розслідування розстрілів 18-20 лютого 2014 року.

За словами активістів, вони чекають 2 грудня, коли буде відомо ім'я голови профільного комітету парламенту, щоб громадськість могла надати необхідні документи. Активісти сподіваються, що далі у Верховній Раді буде ініційовано питання про відставку Віталія Яреми.

Також народне віче прийняло звернення до президента щодо звільнення Віталія Яреми з посади генпрокурора за "тотальний безкарний розгул бандитизму і корупції в Україні".

"Президенту України П. Порошенку, голові Верховної Ради Ст. Гройсману! Ми, громадяни України, активісти Майдану, представники громадських організацій та ініціатив з усієї України, присутні на народному віче у Києві на Майдані 30 листопада 2014 року, звертаємося до вас з вимогою. За бездіяльність, невідповідність компетенції займаній посаді, моральну етику генерального прокурора України, яка призвела до тотального безкарного розгулу бандитизму і корупції в Україні... і гальмування проведення люстрації в органах прокуратури та судах України, звільнити з займаної посади генерального прокурора Віталія Ярему", - зачитав резолюцію координатор Координаційної ради Майдану Андрій Хома.

Як зазначив Сергій Іванов, розміри хабарництва в прокуратурі часів Віталія Яреми зросли до небачених обсягів.