Ярема: закон про люстрацію не відповідає Конституції

На думку генпрокурора, сам закон був прийнятий "нашвидкуруч", повідомляють Подробности.

"Норми, які вкладені в закон, не повною мірою відповідають Конституції України", - заявив Ярема.

Так, передусім закон не відповідає принципу презумпції невинуватості.

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"Сьогодні працівники прокуратури, які були звільнені за цим законом, подають до суду про неправомірність звільнення", - розповів Віталій Ярема. При цьому, питання про відповідність закону Конституції вже розглядає Конституційний суд.

"Сам закон існує не для покарання, а більше для того, щоб в майбутньому жоден з правоохоронців не вирішив порушувати закон", - прокоментував сам закон генпрокурор.