На 82 році життя помер видатний український поет Іван Драч
13:17, 19 червня 2018Суспільство
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Іван Драч заповідав поховати його у рідному селі, Теліженцях, поруч із могилою сина Максима.
Драч помер після важкої хвороби / фото УНІАН
Сьогодні, 19 червня, у Феофанії після важкої хвороби помер видатний український поет Іван Драч.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кінокритик Сергій Тримбач.
«Помер уранці. Значить, не нажився. Було йому 81 рік. Душа великого Поета, Кіномитця, Громадського діяча відлітає од нас...», – написав Тримбач.
За словами кінокритика, ще учора увечері він розмовляв із дружиною Драча Марією Михайлівною. «Надія лишалась, одначе ж сталося те, що сталося», – зазначив Тримбач.
Він додав, що Іван Драч заповідав поховати його у рідному селі, Теліженцях, поруч із могилою сина Максима.
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