На 82 році життя помер видатний український поет Іван Драч

13:17, 19 червня 2018
Суспільство
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Драч помер після важкої хвороби / фото УНІАН

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кінокритик Сергій Тримбач.

«Помер уранці. Значить, не нажився. Було йому 81 рік. Душа великого Поета, Кіномитця, Громадського діяча відлітає од нас...», – написав Тримбач.

За словами кінокритика, ще учора увечері він розмовляв із дружиною Драча Марією Михайлівною. «Надія лишалась, одначе ж сталося те, що сталося», – зазначив Тримбач.

Він додав, що Іван Драч заповідав поховати його у рідному селі, Теліженцях, поруч із могилою сина Максима.

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Теги: #Україна#поет