Як загинув син Івана Драча

Як повідомляв УНІАН, за нез`ясованих обставин помер син поета Івана Драча Максим.

«Причиною смерті стала закрита мозкова травма, несумісна з життям, — розповів газеті "Новая" Іван Федорович. — Максима прооперували, намагалися привести до тями, але серце завести вже не вдалося. Позначилися «чорнобильська» хвороба, діабет і інше. Зараз ми розбираємося, що насправді відбулося. Ніхто не скаже — було це падіння (Максим часто падав, як це буває з діабетиками) або зовнішній удар».

«Я завжди радів тому, що у благородних батьків народжуються благородні діти, — розповів «Новій» Павло Мовчан, друг сім`ї. — Максим перейняв від батька все найкраще: ерудицію, розум, енергійність. Саме він в перші роки незалежності налагоджував відносини із зарубіжними країнами в питаннях охорони здоров`я».

Останнім часом лікар за освітою 44-річний Максим Драч займався медичним бізнесом, часто їздив до Праги. У покійного залишився син-шестикласник. Поховали Максима Івановича на батьківщині батька — в с. Теліжинці Тетієвського р-ну (Київщина).