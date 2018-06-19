Від страшної хвороби помер доброволець "Айдару" (фото)
Від тяжкої хвороби в лікарні помер доброволець батальйону "Айдар" Максим Копилов.
Про трагічну звістку повідомляють знайомі бійця. "Максим Копилов пішов від нас. Онкологія. Організм не впорався після операції", - написав В'ячеслав Юхта.
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"Рак легенів. Я все-таки сподівалася, що людська підтримка, майстерність лікарів зроблять диво... Світла пам'ять", - зазначила Олена Макарчук.
Після демобілізації Копилов боровся з нелегальними наливайками у рідному Харкові, передає "Апостроф".
Очолював громадську організацію "Спілка ветеранів добровольчих батальйонів". Восени 2016 року біля власного будинку на нього напали з ножем і ледь не пробили стегнову артерію.
Раніше помер Народний герой України, доброволець 8-го батальйону "Аратта" Української добровольчої армії Володимир Галаган з позивним "Душман".