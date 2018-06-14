Друг "Душман": помер відомий доброволець Володимир Галаган

У добровольця 8-го батальйону "Аратта" Української добровольчої армії Володимира Галагана була важка хвороба хребта - метастази проросли майже у всі хребці.

Помер Народний герой України, доброволець 8-го батальйону "Аратта" Української добровольчої армії Володимир Галаган з позивним "Душман".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив командир 8-го батальйону Української добровольчої армії Андрій Гергерт.

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Володимир родом з Одеси. Активний учасник Революції Гідності. У 2014 році став на захист країни від російської агресії. Пізніше до нього приєднався син.

Володимир воював на Донбасі у складі ДУК "Правий Сектор" з серпня 2014 року. Брав участь у боях в селі Піски на позиції "Небо" і інших позиціях. На посаді командира першої роти тоді вже 8-го окремого батальйону "Аратта" брав участь у визволенні сіл Водяне і Широкіно поблизу Маріуполя. В кінці червня 2015 виконував бойові завдання під селищем Гнутово. 20 лютого 2016 поблизу Широкіно разом з 54-го ОРБ провів успішну операцію, в результаті якої в полон було взято 8 бойовиків і 3 знищено.

20-го березня 2016 отримав свою четверту контузію під час протидії наступальної операції противника біля села Водяне.

Не так давно у Галагана виявили важку хворобу хребта - метастази проросли майже у всі хребці.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил 12 червня загинув житель Горохівського району Волинської області Микола Вільчинський, воїн 24-ї ОМБр.