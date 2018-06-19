Стало відомо, де поховають відомого українського поета

Драч помер у лікарні "Феофанія" після тяжкої хвороби.

Український поет-шістдесятник, перший голова Народного Руху, драматург, кіносценарист і громадський діяч Іван Драч спочив сьогодні вранці в урядовій лікарні "Феофанія" після тяжкої хвороби.

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Його поховають у рідному селі Теліженці на Київщині поруч з могилою його сина Максима, як заповів сам поет, йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня у Феофанії після важкої хвороби помер видатний український поет Іван Драч.