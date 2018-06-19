У Києві почастішали напади ворон на людей (відео)

20:57, 19 червня 2018
Суспільство
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Припускають, що просто кількість пернатих зросла в рази / фото УНІАН

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Інші припускають, що просто кількість пернатих зросла в рази. Так чому ворони обирають за жертву людину і як від них відбитися – у сюжеті ТСН.

В сюжеті йдеться, що удару по голові чоловіку ворона завдала двічі ззаду. Ще одна киянка розповідає, що по дорозі до магазину на неї теж напала ворона - вдарила ззаду.

Орнітологи кажуть, що ворони зазвичай нападають, коли відчувають небезпеку для своїх пташенят. Наразі у Києві налічується близько 100 тис. ворон.

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Теги: #Київ#напад#ворони закидали камінням