Чому ворони нападають на людей і як вести себе у випадку їхньої агресії (відео)

У Голосіївському районі столиці ці птахи напали на 50-річну жінку і розклювали їй голову.

Не встигли кияни намилуватися навалою метеликів, як почали атакувати ворони!

У Голосіївському районі столиці ці птахи напали на 50-річну жінку і розклювали їй голову. На місце події приїхали лікарі швидкої допомоги, які вирішили госпіталізувати постраждалу.

Їй тепер нічого не загрожує. Однак, якщо б на місці жінки виявився дитина, наслідки могли б бути набагато серйознішими. «Сніданок» дізнався, що провокує агресію птахів і як себе вести, коли вони раптово починають нападати.