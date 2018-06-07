Чому ворони нападають на людей і як вести себе у випадку їхньої агресії (відео)

10:32, 07 червня 2018
Суспільство
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У Голосіївському районі столиці ці птахи напали на 50-річну жінку і розклювали їй голову. На місце події приїхали лікарі швидкої допомоги, які вирішили госпіталізувати постраждалу.

Їй тепер нічого не загрожує. Однак, якщо б на місці жінки виявився дитина, наслідки могли б бути набагато серйознішими. «Сніданок» дізнався, що провокує агресію птахів і як себе вести, коли вони раптово починають нападати.

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Теги: #ворони закидали камінням