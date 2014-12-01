Останні 36 годин у Донецькому аеропорту були дуже гарячими: загинули двоє "кіборгів"

Останні 36 годин в Донецькому аеропорту були дуже "гарячими", загинули двоє українських військових, за попередніми даними, поранено близько 18 осіб.

Про це повідомив помічник міністра оборони Юрій Бірюков, який більше відомий як "Фенікс", на своїй сторінці у Facebook.

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"Оперативна інформація щодо Донецького аеропорту, 23:25 неділі - 100500 дзвінків, наради, рішення. На зв'язку всі відповідальні в Пісках і Тоненькому, з боку Києва на зв'язку Президент, Міністр і НГШ", - повідомляє він.

Бірюков зазначив, що ситуація в ніч з неділі на понеділок була важкою, але контрольованою.