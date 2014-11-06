У Донецькому аеропорту йде бій із застосуванням гармат, загинув один «кіборг» (мапа АТО)

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«З 10.15 у Донецькому аеропорту триває обстріл наших позицій зі стрілецької зброї та АГС. З 14.30 бойовики застосовують 100-міліметрові протитанкові пушки МТ-12 «Рапіра», ведуть прицільний вогонь по силах АТО. Вогнем у відповідь ми знищуємо вогневі точки бойовиків. У бою героїчно загинув воїн-десантник Миколаївської бригади», - йдеться в повідомленні.

У той же час, речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, повідомляє, що з обох боків застосовуються мінометно-артилерійські засоби. Відповідаючи на запитання щодо чисельності сил противника, який здійснює атаки, Лисенко зазначив, що зараз немає такої інформації.

“Будемо рахувати їх після того, як остаточно відіб'ємо атаки. Наразі наші підрозділи, як і раніше, утримують позиції. Щодо втрат з нашого боку поки інформації немає”, - сказав Лисенко.

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Сьогодні ж бойовики обстріляли із РСЗВ БМ-21 «Град» населені пункти Тоненьке та Орлівка, надходить інформація про обстріли житлових кварталів неподалік Путилівського мосту в Донецьку, вели мінометні обстріли по мирних жителях Чернухіного.

Складна ситуація спостерігається в районі населеного пункту Нікішине та неподалік траси Бахмутка. Там бойовики неодноразово обстріляли українські позиції, у тому числі понтонно-мостову переправу через Сіверський Донець. Неконтрольовані збройні формування вели мінометний вогонь по силах АТО, які дислокуються в Авдіївці та Пєсках.

«За день у 26 вогневих зіткненнях з бойовиками постраждало семеро українських військовослужбовців, троє з них отримали смертельні поранення», - зазначає прес-центр АТО.

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