У Дніпрі "орендували" строковиків: солдатам наказали працювати на приватному заводі (відео)

Пояснити, що саме та на яких підставах відбувається, не змогли ні у війську, ні на підприємстві.

У Дніпрі строковиків змусили працювати на приватного підприємця. Їм наказали вантажити бетонні бордюри, і такою рабською працею солдатів обурилися випадкові свідки.

Як повідомляє ТСН, очевидці відзняли нетрадиційну службу на відео – там видно, як у військовій формі в пилюці на самій спеці солдати вантажать бордюри та тротуарну плитку. За слідами скандалу журналісти потрапили на на територію бетонного заводу, де знайшли солдатів. "Строковики. Так, ось така в нас служба", - визнали вони. Хлопці кажуть, що уявляли собі військову справу зовсім інакше, але тепер опинилися ледве що не в рабстві, а за роботу отримують по 35 гривень на двох.

Замість опанування автоматів і тактики поведінки в бою строковики вручну вантажать величезні бетонні вироби: 10 піддонів – це щоденна норма для кожного з них. Працівники заводу увагою журналістів обурені і запевняють, що солдати працюють легально. "Он є старший їхній, он є військова частина, можете туди звернутися", - радять вони. Військові старшого назвати не схотіли, а від розпитувань раптом кинулися навтьоки, немов за командою. Проте загубили докази – військовий кашкет з гербом України.

Читайте такожВ одній з військових частин Миколаївської області застрелився строковик

Офіс підприємства було зачинено, і хоч всередині хтось був, двері не відкривали. Працівники, які тільки що були поруч з солдатами кажуть, що бійців не бачили, як і свого керівництва. Заступник командира 26-го об’єднаного загону переконує, що про здачу солдатів в оренду й мови не може бути. "При такому тотальному контролі, навіть із вашого боку, сильно не побалуєшся. Щоби за п’ять гривень заробити, а після того знайти пригоди і щоби тебе вигнали з армії", - пояснює Олег Срібний. За його версією, загін нині будує казарми, тож, можливо, що на заводі просто забирали будівельні матеріали. За документами, договір співпраці з заводом є, але на інші роботи – приготування бетонного розчину. А замовником є саме приватний підприємець, тож військові виконують його побажання майже півроку за понад 100 тисяч гривень. Печатки на договорі немає.

Решта командування – у відрядженнях, тож пояснити в частині нічого не можуть. ТСН надіслала запит до міністерства оборони, щоб дізнатися, чи можуть так використовувати строковиків. Відповіді поки не отримано.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти з'ясували, хто і скільки планує заробити на харчуванні української армії.