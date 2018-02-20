Червона риба, стейки і ананаси: хто і скільки планує заробити на харчуванні української армії (відео)

Все має буде гарно і смачно. Утім насправді виглядає все не так, коли частини покидають генерали.

Червона риба, стейки і ананаси - наші захисники їстимуть як у ресторані. Реформа року, або ж навіть десятиліття, яка докорінно змінює солдатську кухню. Точніше, мала б змінити… Адже вже на початку кампанії реформатори програють битву головному ворогу України - захмарній корупції.

Програма «Гроші» перевіряє каталог, за яким цьогоріч комерсанти поставлятимуть продукти до армії. Українська армія отримала старого нового постачальника їжі, який працював за злочинної влади Януковича.

Реформа передбачає дві зміни скасування аутсорсу і постачання харчів за каталогами.

Все має буде гарно і смачно. Утім насправді виглядає все не так, коли частини покидають генерали.

Чому така різниця знають фірми-постачальники. Андрій Усенко генеральний директор ТОВ "Військторг", яке постачає продукти армії, каже, що каша - це те що дає енергію солдатам. Він помітно нервує і нервувати є чого, адже картоплю військовим ТОВ продає по 9,50 грн, в той час як її ринкова ціна 4 грн., буряк - 20 грн замість 6 грн., молоко за 30 грн, замість 15 грн. Гречка - куплена за 27 грн, продана військовим за 48 грн і такі шалені накрутки по кожному продукту.

Усенко каже, що можлива якась помилка, але така помилка може обійтися державі в 280 млн грн. Проте за вивіскою ТОВ "Військторгу" ховаються люди, які давно заробляють за такою схемою.