Прикордонників у Маріуполі побили 19-річні охоронці-стажери: їх затримали

Кримінальне провадження за даним фактом перекваліфіковане на ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Поліція затримала двох підозрюваних у побитті прикордонників в кафе Маріуполя.

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Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, їм інкримінується ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Підозрюваним загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 років позбавлення волі.

«Співробітники Центрального відділу поліції встановили, що до побиття двох офіцерів Державної прикордонної служби причетні двоє чоловіків 1999 року народження. Попередньо встановлено, що дані особи проходили стажування в службі охорони підприємства. Підозрювані затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлюються інші учасники конфлікту. Повні обставини події з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кримінальне провадження за даним фактом перекваліфіковане на ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у кафе RedCups у Маріуполі Донецької області ввечері 17 червня були побиті прикордонники. Підполковнику Держприкордонслужби Станіславу Кероду зламали щелепу, постраждала також його колега — прес-офіцер Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.