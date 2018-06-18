Попросив меню українською: Слободян прокоментував побиття прикордонників у кафе Маріуполя

Жінка-офіцер постраждала найбільше. У неї струс мозку, також численні забої.

Підполковник Державної прикордонної служби у кав'ярні Маріуполя попросив дати йому меню українською мовою, і це викликало спротив тамтешнього персоналу. Зчинилася бійка, прикордоннику зламали щелепу.

Про цей інцидент в ефірі "5 каналу" розповів помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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"Прикордонники поводилися абсолютно адекватно і жодним чином не провокували застосування проти них сили. Тим паче – у такій агресивній формі. В результаті побиття постраждали двоє прикордонників, при чому з них одна – жінка-офіцер. У чоловіка зламана щелепа і численні забої. Жінка-офіцер постраждала найбільше. У неї струс мозку, також численні забої, тому зараз розглядається питання про госпіталізацію їх до Києва, до Центрального клінічного шпиталю, аби більш ретельно їх обстежити й надати необхідну медичну допомогу вже на етапі усунення результатів побиття", – розповів він.

Слободян також додав, що особи нападників поки невідомі. Їх намагається встановити тамтешня поліція.

"Наразі відомо, що щодо прикордонників була застосована сила з боку невідомих осіб. І цей акт агресії спровокувало запитання прикордонників про відсутність у громадському закладі меню українською мовою", – уточнив речник ДПСУ.

Раніше екс-заступник голови Одеської ОДА Соломія Бобровська повідомила, що підполковнику Держприкордонслужби зламали щелепу в кафе Маріуполя нібито за прохання дати меню українською.

Згодом ветеран АТО, ресторатор Богдан Чабан заявив, що компанія разом з підполковником ДПСУ, якому охоронці лаунж-бару в Маріуполі зламали щелепу, нібито сама спровокувала конфлікт.