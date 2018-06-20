Внаслідок сутичок у Харківській міськраді постраждало двоє осіб (відео)

У постраждалих ознаки отруєння.

Внаслідок сутичок у Харківській міськраді до медичних закладів по допомогу звернулися дві жінки з ознаками отруєння.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, заяв від громадян до поліції не надходило.

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"До медичних закладів по допомогу звернулися дві жінки 45 та 51 років із попереднім діагнозом отруєння. Затриманих осіб немає. До органів поліції будь-яких заяв від громадян не надходило", - йдеться у повідомленні поліції.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні перед початком сесії міськради сталися сутички між працівниками муніципальної охорони та активістами, котрі протестували проти будівництва біля стадіону «Металіст» багатоповерхівки.

На першому і другому поверсі будівлі міськради активісти запалили файєри. Під час сутичок був розпилений сльозогінний газ.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство.