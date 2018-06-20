Поліція про сутички у Харкові: ніхто не постраждав і затриманих немає, але справу порушили

У Харкові поліція розслідує сутички біля будівлі міськради як хуліганство.

У Харкові за фактом сутичок біля будівлі міської ради поліція розпочала кримінальне провадження за статтею хуліганство.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, інформація про те, що група невідомих осіб розпилює невстановлену речовину біля будівлі міської ради та вчиняє правопорушення, надійшла до Шевченківського відділу поліції сьогодні, 20 червня, о 10:10.

Читайте такожСутички у Харківській міськраді: сталася бійка, люди в масках розпилили газ і запалили димові шашки (фото, відео)

За відомостями поліції, виїздом на місце події встановлено, що напередодні група із 20 осіб, представників громадської організації, подали офіційну заявку на участь у засіданні сесії міської ради Харкова. Сьогодні вранці вони прийшли до адмінбудівлі з відповідними документами із намірами відвідати засідання для вирішення кількох актуальних питань. Охорона пропустила лише двох осіб, виник конфлікт між обома сторонами, під час якого представники охоронної фірми розпилили невідому речовину.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За відкритим кримінальним провадженням проводиться комплекс необхідних оперативно-розшукових заходів: встановлюються усі обставини події, учасники конфлікту та свідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 4 років. Перевірка триває.

На цю годину до медичних закладів по допомогу ніхто з громадян не звертався, затриманих осіб немає.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні перед початком сесії міськради сталися сутички між працівниками муніципальної охорони та активістами, котрі протестували проти будівництва біля стадіону «Металіст» багатоповерхівки.

На першому і другому поверсі будівлі міськради активісти запалили файєри. Під час сутичок був розпилений сльозогінний газ.