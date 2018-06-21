"Брати навік": Юрій Дудь розгнівав мережу словами про українців та росіян

Юрій Дудь назвав громадян України та Росії "братами навік".

Популярний російський журналіст та блогер Юрій Дудь заявив, що "росіяни та українці - брати навік".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши зроблене в Москві фото з хлопцем у футболці, на якій зображено рукостискання Росії та України.

Читайте також"Я росіянин і пишаюся цим!": український продюсер оскандалився через ЧС-2018 в Росії

"Просто людина у футболці на вулицях Москви. Розумію, як багато між нами складного, але все одно нагадаю: росіяни та українці - брати навік", - написав він.

Цей пост розлютив користувачів мережі, які нагадали йому про злочини Росії проти України: "Брати, це коли анексія Криму? А "багато складного" - це понад десять тисяч людей, убитих на Донбасі?", "Багато складного" - це вкрадений Крим і 10 тисяч смертей від ваших рук. Ніколи ми не будемо братами", "Брати, які встромили ніж у спину", "Ага, особливо, коли від рук "братів" вмирають пацани, з якими грав у футбол у школі".

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що у Росії та України - спільне майбутнє, незважаючи на нинішні проблеми між двома країнами.