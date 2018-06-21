Абсолютних відмінників із ЗНО-2018 немає

Однак є ті, хто склав на 200 балів два предмети ЗНО, таких трохи більше десятка.

Цьогоріч відмінників, які б набрали рекордний результат по 200 балів з трьох предметів, немає.

Але є ті, хто зміг отримати максимальний бал з двох дисциплін, повідомляє ТСН. Таких більше десятка.

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«Тих, хто набрав 200 балів з усіх предметів, наразі немає. Але є 12 осіб, які набрали 200 балів з двох предметів. Волинь – 1, Львівська область – 2, Полтавська область – 1, Харківська область – 4, Київ – 4», - розповів директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні учасники ЗНО-2018 отримали результати з усіх предметів. За данними УЦОЯО, кожен сьомий абітурієнт не набрав прохідного балу на ЗНО.

Українську мову та літературу (основний предмет, який вимагають під час вступу) не склали 14,5%, це майже 47 тисяч осіб.

Поріг з історії України не подолали 23 тисячі абітурієнтів. Не осилили математику майже 19% тих, хто її здавав, це - 20 тисяч. Англійську мову, на яку так активно нарікали, бо вперше застосовувалося аудіювання, не склало 13% або 11 тисяч осіб.