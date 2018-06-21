ЗНО-2018: учасники отримали результати з усіх предметів

Незгодні з результатами ЗНО з історії України, географії, фізики та хімії можуть подати апеляційну скаргу до 25 червня включно.

Учасники ЗНО-2018 вже можуть ознайомитися з результатами тестування з усіх предметів.

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Як повідомили у прес-службі Українського центру оцінювання якості освіти, результати зовнішнього незалежного тестування з історії України, географії, хімії та фізики вже оприлюднено на інформаційних сторінках абітурієнтів.

У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату тестування учасник може подати апеляційну заяву в письмовій формі до УЦОЯО протягом 5 календарних днів (до 25 червня включно).

Як повідомляв УНІАН, результати ЗНО з математики, української та іноземних мов з'явилися на сторінках учасників 15 червня.

За даними УЦОЯО, кожен сьомий абітурієнт цього року провалив зовнішнє незалежне тестування.