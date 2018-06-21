Прикордонники відкрили вогонь на кордоні з Росією (фото)

Під час патрулювання прикордонний наряд у районі населеного пункту Нижньобараниківка Луганської області помітив рух транспортного засобу без реєстраційних номерів у напрямку державного кордону.

У районі населеного пункту Нижньобараниківка Луганської області прикордонники затримали двох громадян, які намагалися потрапити до РФ на авто поза встановленими пунктами пропуску.

На вимогу зупинитись водій не відреагував та почав збільшувати швидкість, намагаючись втекти від прикордонників, йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

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У ході переслідування правоохоронці застосували зброю, здійснивши попереджувальні постріли вгору. Тільки після цього транспортний засіб марки "ВАЗ" зупинився.

Водія з пасажиром затримано, складено документи адміністративного затримання, а також, за рішенням суду, за ознаками статті 185-10 КУпАП щодо злісної непокори законному розпорядженню прикордонників, накладено штраф у розмірі 1020 гривень кожному.

Раніше у ДПСУ повідомили, що у Сторожинецькому районі Чернівецької області близько 20 невідомих спробували блокувати рух прикордонному наряду та здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд. Щоб припинити незаконні дії, прикордонники відкрили вогонь по порушниках.