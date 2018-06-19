На Буковині прикордонники застосували зброю через напад близько 20 невідомих, один поранений

Пораненого доставили до лікарні та надали йому першочергову медичну допомогу.

У Сторожинецькому районі Чернівецької області близько 20 невідомих спробували блокувати рух прикордонному наряду та здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд.

Як повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби, щоб припинити незаконні дії прикордонники відкрили вогонь по порушниках.

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"Прикордонники змушені були захищатися, адже на мирні вмовляння припинити незаконні дії невідомі не реагували. В результаті, коли усі спроби владнати ситуацію без застосування сили були вичерпані, після попередження та пострілу вгору прикордонний наряд застосував табельну зброю по ногах одного з правопорушників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одного із зловмисників було поранено. Його доставили до лікарні та надали першочергову медичну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня підполковнику Держприкордонслужби зламали щелепу в кафе Маріуполя нібито через прохання дати меню українською.

Пізніше ветеран АТО, ресторатор Богдан Чабан заявив, що компанія разом з підполковником ДПСУ, яким охоронці лаунж-бару в Маріуполі зламали щелепу, нібито сама спровокувала конфлікт.