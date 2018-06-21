Затриманий під Кабміном зі зброєю молодик "йшов стріляти депутатів" - ЗМІ

Затриманим виявився 15-річний підліток.

Затриманий біля будівлі Кабінету Міністрів молодик, виявився 15-річним підлітком.

За данними джерела "Української правди" у правоохоронних органах, хлопець "йшов стріляти депутатів".

"Затриманому 15 років. Зброя належить вітчиму. Наразі дитину відпустили до батьків. Нібито нормальне дитя, вчиться, але він сказав, що взяв рушницю і йшов стріляти депутатів", - сказав співрозмовник видання.

Джерело також зазначило, що вилучена зброя є мисливського, на неї у вітчима хлопця є дозвіл.

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"Це мисливська рушниця, зареєстрована, у батька є дозвіл. При собі хлопець мав холості патрони. Тобто це нарізна зброя, але виглядала точно як автомат Калашникова", - розповів співрозмовник.

За його словами, правоохоронці ймовірно перевірятимуть, чи хлопець психічно здоровий.

"Будуть призначені усі необхідні експертизи. У тому числі, якщо будуть сумніви у його психічному здоров'ї, то і психіатрична", - підсумувало джерело.

За даним фактом поліція відкрила два кримінальних провадження.

"Розслідується два кримінальні провадження: за ч.1 ст. 263 і за ч. 2 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – ред.), оскільки там була і вогнепальна, і холодна зброя", - розповіла виданню речниця столичної поліції Оксана Блищик.

Вона додала, що всю зброю вилучили і відправили на експертизу. Про те, чи повідомляли підлітку про підозру, Блищик повідомити не змогла.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня правоохоронці затримали молодого чоловіка з автоматом Калашникова біля будівлі Кабінету Міністрів.

За словами свідків, чоловік йшов по вулиці Садовій, у самому центрі міста, й вигукував "Крим наш".