"Вигукував "Крим наш": біля Кабміну затримали молодика з автоматом Калашникова (фото)

Молодик не зміг чітко пояснити походження речей. Однак попередньо з’ясовано, що зброя належить його родичу.

Правоохоронці затримали молодого чоловіка з автоматом Калашникова біля будівлі Кабінету Міністрів.

"Молодик в амуніції та масці на обличчі вийшов із таксі поблизу Кабміну і рухався у напрямку Верховної Ради, де відбулася масова акція. Його затримали: під час поверхневого огляду у нього вилучили предмет, схожий на карабін, два кастети, ножі та димову шашку", - повідомили у прес-службі поліції Києва.

Зазначається, що на перехресті вулиці Грушевського та Садової бійці полку поліції особливого призначення №2 разом із дільничними інспекторами поліції звернули увагу на пасажира таксі, який вийшов із салону у засобах індивідуального захисту - масці та бронежилеті.

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"Для проведення перевірки його затримали: у ході поверхневого огляду у нього виявили карабін, який візуально нагадує автомат Калашникова, а також кастети, ножі та димову шашку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції, яка вилучила вказані предмети. Чітко пояснити походження цих речей молодик не зміг, однак попередньо з’ясовано, що зброя належить його родичу", - йдеться у повідомленні.

Щоб встановити усі подробиці, затриманого доправили до територіального управління поліції, з ним спілкуються слідчі.

У свою чергу, "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що, за словами свідків, чоловік йшов по вулиці Садовій, у самому центрі міста, й вигукував "Крим наш".

"Затриманий правоохоронцями. Попередньо - набої холості, а всі інше схоже на справжнє. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.