"Атавізм совка": В’ятрович назвав відзначення 22 червня небезпечним

22 червня в Україні донині є офіційною датою – Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає «не лише недоречним, але й небезпечним» державне відзначення 22 червня.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Відзначення 22 червня на державному рівні – атавізм совка, який продовжує життя міфу про «Велику вітчизняну». Радянського міфу, який мав за завдання приховати факт, що СРСР разом з Третім рейхом починав Другу світову, що третину цієї війни вони боролися по один бік барикад. Нині цей міф – інструмент мобілізації суспільства в Росії. В тому числі мобілізації для боротьби проти України», – зазначив він.

Він нагадує, що «8 травня – день коли згадуємо всіх, хто перейшов Другу світову та став її жертвами», а «1 вересня – день коли згадуємо про початок найстрашнішої в історії людства війни».

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22 червня в Україні донині є офіційною датою – Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

22 червня 1941 року нацистська Німеччина розпочала бойові дії проти Радянського Союзу. Друга світова війна на той час уже тривала майже два роки – від 1 вересня 1939 року. За ці неповні два роки СРСР захопив частину Польщі, а також окупував країни Балтії – Литву, Латвію та Естонію.