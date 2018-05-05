В’ятрович назвав свято 9 травня "елементом російського імперського міфу"

Він зазначив, що радянський міф про "Велику вітчизняну війну" перейшов у один з ключових міфів сучасної Російської Федерації.

В Україні потрібно перенести вихідний день з 9 травня на 8 травня. Таку думку висловив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

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За його словами, це потрібно для того щоб вшановувати всіх загиблих у Другій світовій війні, "для того, щоб ми могли відзначати день пам’яті". В інтерв'ю радіо Свобода він зазначив, що зараз день 9 травня використовують "для різного роду політичних шоу лівих та проросійських сил в Україні".

В’ятрович сказав, що радянський міф про «Велику вітчизняну війну» перейшов у один з ключових міфів сучасної Російської Федерації. "І 9 травня, як загальнодержавне свято, яке відзначається помпезно у вигляді різного роду уславлення мілітаризму – це елемент цього російського імперського міфу. Якщо ми хочемо подалі відійти від «русского мира», якщо ми хочемо утвердити свою незалежність, то це абсолютно необхідний наступний крок, який має зробити Україна", - підкреслив В’ятрович.

"Сподіваюся, що врешті-решт у наших політиків вистачить наснаги і відваги на те, щоб зробити інший важливий крок, який пов’язаний з так званими «травневими святами»", - підсумував він.