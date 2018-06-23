Одеському активісту Устименку через два тижні після нападу надали держохорону

Активіст також заявив, що припиняє роботу на ТРК "Одеса": "Не буду підставляти «Суспільне мовлення своєю суспільною заангажованістю".

Главі місцевої організації ВО «Автомайдан» Віталію Устименку, на життя якого 5 червня скоєно замах, правоохоронці нададуть охорону. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сам Устименко.

«Через два тижні після замаху мені надано державну охорону», - зазначив він. Крім того, активіст заявляє, що припиняє роботу на ТРК «Одеса». Він не називає причину, але каже, що вона зовсім не та, яку «міг собі уявити раніше» і не пов'язана з тиском на нього людей, «які володіють містом».

"Ну, хоча б тепер не буду підставляти "Суспільне мовлення своєї суспільної заангажованістю", - зазначив Устименко.

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Як повідомляв УНІАН, 5 червня вдень в Одесі, на вулиці Фонтанська дорога, зловмисники напали на голову місцевої організації ВО «Автомайдан», телеведучого Віталія Устименка, коли він вийшов з офісу «Громадського телебачення».

До нього підбігли двоє чоловіків спортивної статури і почали завдавати ударів по голові. Устименко впав на асфальт, після чого йому завдали поранення (імовірно, ножем) у верхню частину стегна. Сам активіст вважає, що зловмисники хотіли завдати удару ріжучим предметом по нирках.

Провадження відкрито за ст. 15 і ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Устименко часто висловлюється проти забудови узбережжя, історичного центру міста і бере участь у відповідних акціях протесту.

У лютому цього року Устименко зазнав нападу в приміщенні Солом'янського райсуду Києва, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, який підозрюється в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Устименко був в числі активістів, які виступали проти Труханова.